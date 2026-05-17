Дроны РФ без остановки атакуют центр Украины: "прилетело" на Киевщине, под ударом — гражданская инфраструктура

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

В Киевской области зафиксировали последствия очередной российской атаки дронами. В Броварском районе повреждено здание АТП и частных домов, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, воздушные атаки российских войск по области не прекращаются. Под ударами вражеских беспилотников снова оказалась гражданская инфраструктура.

В Броварском районе в результате атаки повреждено здание автотранспортного предприятия и два частных дома.

К счастью, по предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

На местах попаданий и повреждений работают все необходимые службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и координируют оказание помощи людям, чьи дома получили повреждения.

В ОВА призвали жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.

Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БПЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.

