Дата публикации
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин
1 мин

ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений света в Киеве и области на 17 декабря

Узнайте время обесточений для всех очередей и проверьте, если у вас не будет света.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Блэкаут в Киеве

Блэкаут в Киеве / © Associated Press

Энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева и Киевской области на вторник, 17 декабря. Ограничения будут применяться за очередями в течение суток.

В компании отмечают, что в случае изменений графиков потребителей будут оперативно информировать через официальный телеграмм-канал.

Киев: графики отключений на 17 декабря

Киев: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киев: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киев: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киев: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киевская область: графики отключений на 17 декабря

Киевская область: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киевская область: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киевская область: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киевская область: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Ранее в компании "Укрэнерго" сообщили, что, несмотря на восстановительные работы после массированных ракетно-дроновых атак России, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту, а в регионах с почасовыми отключениями остается необходимость бережливого пользования электроэнергией.

Дата публикации
Количество просмотров
285
