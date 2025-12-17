ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений света в Киеве и области на 17 декабря

Блэкаут в Киеве / © Associated Press

Энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева и Киевской области на вторник, 17 декабря. Ограничения будут применяться за очередями в течение суток.

В компании отмечают, что в случае изменений графиков потребителей будут оперативно информировать через официальный телеграмм-канал.

Киев: графики отключений на 17 декабря

Киев: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Киевская область: графики отключений на 17 декабря

Киевская область: графики отключений на 17 декабря / © ДТЕК

Ранее в компании "Укрэнерго" сообщили, что, несмотря на восстановительные работы после массированных ракетно-дроновых атак России, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту, а в регионах с почасовыми отключениями остается необходимость бережливого пользования электроэнергией.