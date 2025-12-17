- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений света в Киеве и области на 17 декабря
Узнайте время обесточений для всех очередей и проверьте, если у вас не будет света.
Энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева и Киевской области на вторник, 17 декабря. Ограничения будут применяться за очередями в течение суток.
В компании отмечают, что в случае изменений графиков потребителей будут оперативно информировать через официальный телеграмм-канал.
Киев: графики отключений на 17 декабря
Киевская область: графики отключений на 17 декабря
Ранее в компании "Укрэнерго" сообщили, что, несмотря на восстановительные работы после массированных ракетно-дроновых атак России, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту, а в регионах с почасовыми отключениями остается необходимость бережливого пользования электроэнергией.