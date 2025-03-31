- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 313
- Время на прочтение
- 1 мин
Духовный советник Трампа посетил Бучу, Ирпень и Бородянку (фото)
Американец увидел ужасающие преступления, совершенные россиянами.
В Украину прибыл личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня весит в формировании новой стратегии и политики Америки.
Об этом написал Главный раввин Украины.
Прежде всего, пастор отправился в Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы он своими глазами увидел последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины и лично услышал воспоминания свидетелей, переживших эту страшную оккупацию.
"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сострадания", - отметил раввин.
Он уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Бернс является человеком, который может быть услышан там, где принимаются большие решения.
"И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", - подчеркнул раввин.
Напомним, Трамп запланировал свой первый заграничный визит.