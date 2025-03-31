Духовный советник Трампа посетил Бучу, Ирпень и Бородянку (фото)

Духовный советник Трампа в Украине.

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В Украину прибыл личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня весит в формировании новой стратегии и политики Америки.

Об этом написал Главный раввин Украины.

Прежде всего, пастор отправился в Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы он своими глазами увидел последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины и лично услышал воспоминания свидетелей, переживших эту страшную оккупацию.

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"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сострадания", - отметил раввин.

Он уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Бернс является человеком, который может быть услышан там, где принимаются большие решения.

"И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", - подчеркнул раввин.

Напомним, Трамп запланировал свой первый заграничный визит.