Воздушная тревога: "красная" линия метро Киева работает с ограничениями

Метро Киева / © ТСН

Реклама

В Киеве движение поездов "красной" линией метро осуществляется с ограничениями из-за ситуации безопасности.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В направлении центра поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Политехнический институт".

Реклама

В направлении выезда из города движение осуществляется от "Арсенальной" до "Академгородка".

В то же время в городе продолжается воздушная тревога. Пассажиров призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Все из-за критического состояния энергосистемы как следствие вражеских обстрелов инфраструктуры.