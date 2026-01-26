ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
535
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога: "красная" линия метро Киева работает с ограничениями

В Киеве поезда по красной линии метро курсируют с ограничениями между отдельными станциями. В городе продолжается воздушная тревога, пассажиры призывают оставаться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Метро Киева

Метро Киева / © ТСН

В Киеве движение поездов "красной" линией метро осуществляется с ограничениями из-за ситуации безопасности.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В направлении центра поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Политехнический институт".

В направлении выезда из города движение осуществляется от "Арсенальной" до "Академгородка".

В то же время в городе продолжается воздушная тревога. Пассажиров призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Все из-за критического состояния энергосистемы как следствие вражеских обстрелов инфраструктуры.

Дата публикации
Количество просмотров
535
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie