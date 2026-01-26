- Дата публикации
Воздушная тревога: "красная" линия метро Киева работает с ограничениями
В Киеве поезда по красной линии метро курсируют с ограничениями между отдельными станциями. В городе продолжается воздушная тревога, пассажиры призывают оставаться в укрытиях.
В Киеве движение поездов "красной" линией метро осуществляется с ограничениями из-за ситуации безопасности.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
В направлении центра поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Политехнический институт".
В направлении выезда из города движение осуществляется от "Арсенальной" до "Академгородка".
В то же время в городе продолжается воздушная тревога. Пассажиров призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы временно прекращено курсирование наземного электрического транспорта. Все из-за критического состояния энергосистемы как следствие вражеских обстрелов инфраструктуры.