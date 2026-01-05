ТСН в социальных сетях

Ситуация со светом в столице изменилась: что следует знать киевлянам

В столице отменены экстренные отключения электроэнергии на Левом берегу. Ночью районы возвращаются к стабилизационным графикам.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Отключение света в Украине

В Киеве отменены экстренные отключения электроэнергии на Левом берегу. В ночное время районы постепенно возвращаются к стабилизационным графикам снабжения света.

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

Там отметили, что во вторник, 6 января, в городе будут действовать именно стабилизационные отключения, без применения экстренных ограничений.

В то же время энергетики отмечают: графики могут меняться в течение дня в зависимости от состояния энергосистемы и оперативных команд НЭК "Укрэнерго". Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией, ведь рациональное потребление помогает поддерживать стабильность энергосистемы.

Также напомним, завтра, 6 января, на Крещение, по всей Украине снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" не уточнили, сколько очередей могут отключаться одновременно.

