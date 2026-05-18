Фейковые работники СБУ выманили у бывшего премьера Украины 7 млн грн: что известно о дерзком преступлении

Деньги / © Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум участникам мошеннической схемы, которые, по данным следствия, выманили у 79-летнего бывшего высокопоставленного чиновника почти 7 млн грн сбережений.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По информации источника "Украинской правды", речь идет о бывшем премьер-министре Украины Валерии Пустовойтенко.

Как мошенники выманили деньги

По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудником СБУ и следователем полиции. Они направили пенсионеру поддельные повестки и сообщили, что якобы против него открыто уголовное производство по закупке «шахедов» для армии РФ.

После этого мужчину убедили согласиться на так называемый обыск по видеосвязи. Во время него он показал мошенникам свои сбережения.

Впоследствии, по указанию злоумышленников, потерпевший сложил деньги в пакет и передал их у своего дома якобы «на проверку».

Какую сумму забрали

По данным прокуратуры, мужчина передал мошенникам 110 710 долларов США, 10 200 евро и сбережения в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах.

Деньги, которые передал потерпевший мошенникам. / © Киевская городская прокуратура

Деньги в долларах и евро подозреваемые, по версии следствия, перечислили на криптосчет организатора схемы. Другую валюту обменник принимать отказался.

Во время обыска автомобиля одного из фигурантов стражи порядка изъяли часть средств, которые не удалось обменять.

Что чревато подозреваемым

Двум задержанным сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.

Фото задержанных. / © Полиция Киева

Они находятся под стражей с возможностью внесения залога: для одного подозреваемого – 4,9 млн грн, для другого – 3,3 млн грн.

В настоящее время правоохранители устанавливают других участников мошеннической схемы. Досудебное расследование проводится следователями Шевченковского управления полиции Киева.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

