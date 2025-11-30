- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Где нет света в Киеве и области 30 ноября: энергетики предупредили об экстренных отключениях
Энергетики проделали колоссальную работу, вернув свет более 700 тысяч семей в Киеве и столичном регионе. Однако из-за серьезных повреждений магистральных сетей часть потребителей в столице и Киевской области до сих пор остается без электроснабжения.
Столица и Киевский регион продолжают приходить в себя от последствий вчерашнего массированного удара по энергосистеме. По состоянию на утро воскресенья 30 ноября специалистам удалось оперативно заживить большинство потребителей, однако ситуация с отключениями света остается напряженной как в столице, так и в области. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме.
Об этом сообщает ДТЭК.
Ситуация в Киеве
По состоянию на утро воскресенья 30 ноября энергетики возобновили электроснабжение для 550 000 семей в столице. Это значительная часть абонентов, потерявших питание сразу после обстрела.
Однако из-за физических повреждений оборудования без света частично остаются жители Голосеевского и Соломенского районов. В компании установили четкий дедлайн: аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться сегодня к 14:00.
Ситуация в Киевской области
В регионе также идет борьба за свет. Энергетикам удалось вернуть электричество в доме 170 000 семей.
Однако из-за повреждений высоковольтных магистральных сетей в части Бучанского и Фастовского районов пришлось ввести экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы сбалансировать систему и избежать перегрузок, пока продолжаются ремонты.
Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы завершить работу как можно быстрее.
«Свет держится», — коротко подытожили в ДТЭК.
Напомним, два дня назад Россия погрузила Славутич во тьму - после атаки город полностью обесточен. В результате очередного обстрела поврежден важный энергетический объект в Славутиче, что привело к полному обесточиванию города.