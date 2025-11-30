Где нет света в Киеве и области 30 ноября: энергетики предупредили об экстренных отключениях

ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света / © ТСН.ua

Столица и Киевский регион продолжают приходить в себя от последствий вчерашнего массированного удара по энергосистеме. По состоянию на утро воскресенья 30 ноября специалистам удалось оперативно заживить большинство потребителей, однако ситуация с отключениями света остается напряженной как в столице, так и в области. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает ДТЭК.

Ситуация в Киеве

По состоянию на утро воскресенья 30 ноября энергетики возобновили электроснабжение для 550 000 семей в столице. Это значительная часть абонентов, потерявших питание сразу после обстрела.

Однако из-за физических повреждений оборудования без света частично остаются жители Голосеевского и Соломенского районов. В компании установили четкий дедлайн: аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться сегодня к 14:00.

Ситуация в Киевской области

В регионе также идет борьба за свет. Энергетикам удалось вернуть электричество в доме 170 000 семей.

Однако из-за повреждений высоковольтных магистральных сетей в части Бучанского и Фастовского районов пришлось ввести экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы сбалансировать систему и избежать перегрузок, пока продолжаются ремонты.

Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы завершить работу как можно быстрее.

«Свет держится», — коротко подытожили в ДТЭК.

Напомним, два дня назад Россия погрузила Славутич во тьму - после атаки город полностью обесточен. В результате очередного обстрела поврежден важный энергетический объект в Славутиче, что привело к полному обесточиванию города.