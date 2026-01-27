Резала голову за кусок хлеба: мать год пытала 9-летнего сына в Киеве

В Киеве женщина пытала собственного 9-летнего сына / © Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 36-летней женщине, которая долгое время издевалась над своим малолетним сыном.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов женщина систематически применяла к 9-летнему мальчику физическое и психологическое насилие. В частности, она закрывала ребенка ночью в туалете квартиры, иногда без одежды, связывала шнуром от телефона и лишала возможности свободно двигаться.

Также установлено, что мама использовала голод и страх как средство наказания. В одном из случаев она заставила мальчика съесть очерствевший кусок хлеба за ограниченное время. Мальчик не успел, поэтому мать кухонным ножом сделала порезы на голове ребенка.

Кроме того, следствие зафиксировало факт, когда женщина намеренно зажала руку ребенка дверью, причинив травму. Именно эти повреждения были замечены в школе, после чего информацию передали соответствующим службам.

Сейчас мальчик изъят из опасной среды – он находится в детском доме семейного типа, где получает необходимую помощь.

Женщине инкриминируют пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины) и систематическое домашнее насилие (ст. 126-1 УК Украины). В случае доказательства вины ей грозит до шести лет лишения свободы.

