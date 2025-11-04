- Дата публикации
-
Графики отключений света на 5 ноября: когда не будет электричества в Киевской области
ДТЭК предупреждает о плановых отключениях света в Киевской области 5 ноября.
Стали известны графики плановых отключений света Киевской области 5 ноября.
Эту актуальную информацию опубликовали в ДТЭК.
Жителей Киевской области предупреждают о запланированных отключениях электроснабжения.
В случае изменений в графиках ДТЭК обещает оперативно информировать абонентов.
Напомним, обычно отключения электроэнергии в областях будут продолжаться в несколько очередей и в разные часы суток. Ранее раньше украинцев призывали экономить электроэнергию в пиковые часы, а дома одеваться теплее вместо прогревать помещение до +22°C.