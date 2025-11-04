ТСН в социальных сетях

Графики отключений света на 5 ноября: когда не будет электричества в Киевской области

ДТЭК предупреждает о плановых отключениях света в Киевской области 5 ноября.

Вера Хмельницкая
Графики отключений света на 5 ноября: когда не будет электричества в Киевской области

Электричество в Киевской области 5 ноября / © www.freepik.com/free-photo

Стали известны графики плановых отключений света Киевской области 5 ноября.

Эту актуальную информацию опубликовали в ДТЭК.

Жителей Киевской области предупреждают о запланированных отключениях электроснабжения.

Стали известны графики плановых отключений света в Киевской области 5 ноября / © ДТЕК

Стали известны графики плановых отключений света в Киевской области 5 ноября / © ДТЕК

В случае изменений в графиках ДТЭК обещает оперативно информировать абонентов.

Стали известны графики плановых отключений света в Киевской области 5 ноября / © ДТЕК

Стали известны графики плановых отключений света в Киевской области 5 ноября / © ДТЕК

Напомним, обычно отключения электроэнергии в областях будут продолжаться в несколько очередей и в разные часы суток. Ранее раньше украинцев призывали экономить электроэнергию в пиковые часы, а дома одеваться теплее вместо прогревать помещение до +22°C.

