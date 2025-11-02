- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений в Киеве на 3 ноября: когда света точно не будет и что ждать горожанам
Узнайте графики отключения электроэнергии в Киеве на 3 ноября 2025 года.
В Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает компания ДТЭК Киевские региональные электросети.
Ограничения электроснабжения производятся для сбалансирования энергосистемы Украины и предупреждения аварийных отключений.
Стабилизационные отключения
1.1 Очередь
Свет будет весь день - ON
1.2 Очередь
Свет будет весь день - ON
2.1 Очередь
Свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00 - OFF
2.2 Очередь
Свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00 - OFF
3.1 Очередь
Свет будет весь день - ON
3.2 Очередь
Свет будет весь день - ON
4.1 Очередь
Свет будет весь день - ON
4.2 Очередь
Свет будет весь день - ON
5.1 Очередь
Свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:30 - OFF
5.2 Очередь
Свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:30 - OFF
6.1 Очередь
Свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 - OFF
6.2 Очередь
Свет будет весь день - ON
В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать киевлян в Telegram-канале.
Напомним, ДТЭК также обнародовал графики стабилизационных отключений электроэнергии на 3 ноября в Киевской области. Узнайте, в каких очередях и в какое время не будет света.