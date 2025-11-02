ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Графики отключений в Киеве на 3 ноября: когда света точно не будет и что ждать горожанам

Узнайте графики отключения электроэнергии в Киеве на 3 ноября 2025 года.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Отключение света

Отключение света / © iStock

В Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает компания ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ограничения электроснабжения производятся для сбалансирования энергосистемы Украины и предупреждения аварийных отключений.

Стабилизационные отключения

В Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. / © ДТЕК

В Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. / © ДТЕК

В Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. / © ДТЕК

В Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии. / © ДТЕК

1.1 Очередь
Свет будет весь день - ON

1.2 Очередь
Свет будет весь день - ON

2.1 Очередь
Свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00 - OFF

2.2 Очередь
Свет будет отсутствовать с 19:00 до 22:00 - OFF

3.1 Очередь
Свет будет весь день - ON

3.2 Очередь
Свет будет весь день - ON

4.1 Очередь
Свет будет весь день - ON

4.2 Очередь
Свет будет весь день - ON

5.1 Очередь
Свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:30 - OFF

5.2 Очередь
Свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:30 - OFF

6.1 Очередь
Свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 - OFF

6.2 Очередь
Свет будет весь день - ON

В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать киевлян в Telegram-канале.

Напомним, ДТЭК также обнародовал графики стабилизационных отключений электроэнергии на 3 ноября в Киевской области. Узнайте, в каких очередях и в какое время не будет света.

Дата публикации
Количество просмотров
361
