Из-за коммунальных долгов забрали квартиру: в Киеве громкий случай с пенсионером
В Киеве квартиру пенсионера выставили на аукцион из-за значительных долгов за коммунальные услуги — это может привести к потере жилья.
В Киеве на проспекте Романа Шухевича выставили на аукцион квартиру 76-летнего пенсионера из-за многолетних долгов за коммунальные услуги. Речь идет о единственном жилье мужчины, которое теперь могут продать для погашения задолженности.
Квартира площадью 40,6 кв. м расположена в доме №26. Ее реализуют через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Аукцион назначен на 16 апреля, однако интерес к лоту уже высок — заявки подали не менее 16 участников. Стартовая цена составляет более 1 млн. грн.
Владельцем жилья является киевлянин Иван Берестецкий, который, по данным судебных материалов, долго не платил коммунальные услуги. Жилищно-строительный кооператив «Пищевик-4» подал против него ряд исков, в результате чего открыто 14 исполнительных производств.
По закону средства от продажи квартиры пойдут на погашение долгов, а остаток должны вернуть владельцу.
Как отмечается в делах, квартира находится в частной собственности с 1997 года и состоит из одной комнаты площадью 21,9 кв. м.
Одной из причин накопления долгов стала ситуация с водоснабжением. По действующей системе учета разницу между показателями общедомового и квартирных счетчиков распределяют между жильцами. Часть таких расходов ЖСК пытался взыскать именно с пенсионера.
Кроме того, в суде заявляли, что из-за аварийного состояния сантехники в квартире мужчины неоднократно происходили затопления соседей. На устранение последствий кооператив потратил более 200 тыс. грн., которые также пытался взыскать с собственника жилья.
Отдельным решением суд обязал пенсионера выплатить свыше 200 тыс. грн компенсации, а также другие долги, в том числе за содержание дома и водоснабжение. Общая сумма обязательств постепенно возрастала из-за новых судебных решений.
В результате многочисленных долгов и исполнительных производств на квартиру наложили арест, после чего ее выставили на продажу.
В Украине планируют изменить правила взыскания долгов
В то же время, в Украине готовятся изменения к правилам взыскания долгов. Верховная Рада уже приняла законопроект №14005, который 7 апреля 2026 года нардепы одобрили во втором чтении и в общей сложности 250 голосами. Законопроект предусматривает создание автоматизированной системы исполнительного производства. Она позволит быстрее получать информацию об имуществе должников, блокировать сделки с недвижимостью и автоматически снимать ограничения после погашения долга.
Также документ изменяет подход к аресту единого жилья: если сумма долга превышает 50 минимальных зарплат, такое имущество может быть взыскано. В то же время, для отдельных категорий, в частности военных, предусмотрена дополнительная защита.
Пока продажа жилья за долги не является массовым явлением, однако подобные случаи происходят по всей стране. После ареста недвижимость могут реализовываться через открытые торги, а вырученные средства направляются на погашение задолженности.
Ранее мы писали, что во время войны украинцы все чаще сталкиваются с проблемой оплаты коммунальных услуг даже тогда, когда фактически не получают их или не проживают в собственном жилье. В то же время государство обновляет правила: части граждан позволяют не платить или уменьшить начисления, в то время как другим придется отвечать за долги в суде.