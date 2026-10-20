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Из-за масштабного обесточивания в Киеве остановилось метро: какая ситуация сейчас

В Киеве возникли масштабные перебои в работе общественного транспорта.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Метро Лукьяновка (иллюстративное фото)

Метро Лукьяновка (иллюстративное фото) / © ТСН

В Киеве метро возобновило работу после перебоев, вызванных проблемами с электроснабжением.

Об этом сообщает Telegram-канал "єСвітло".

"Раньше была частичная остановка метрополитена из-за проблем с напряжением. Сейчас метро работает в обычном режиме", - сообщают аналитики.

Также из-за обесточения прекратил работу киевский фуникулер.

В то же время, как сообщает "Киевпасстранс", из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на ул. Дегтяревская, ул. Даниила Щербаковского, бульваре Тараса Шевченко, ул. Якуба Коласа, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, ст. м. «Лукьяновская», ст. м. «Шулявская».

Ранее удар РФ уже парализовал часть киевского метро

Ранее Россия нанесла ракетный удар вблизи станции метро «Черниговская», из-за чего движение на открытом участке красной ветви было частично парализовано. Люди не пострадали, однако повреждения оказались значительными, поэтому возобновить работу станции в течение суток не удалось.

К ремонту привлекли более 70 специалистов. Они восстанавливали пути, контактный рельс, электроснабжение и системы управления движением. После запуска поезда должны были курсировать от «Лесной» без остановки на «Черниговской».

Из-за ограничения работы метро город увеличил количество автобусов на дублирующих маршрутах, однако этого не хватало: на «Дарнице» возникали большие очереди. По оценке транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, автобусы физически не могут полноценно заменить метро, ведь в часы пик красная линия перевозит через Днепр около 10-15 тысяч пассажиров.

Россия сосредоточила удары по энергетике Киева и области

Напомним, в этом году Россия изменила тактику атак на украинскую энергосистему, сосредоточив значительную часть ударов в Киеве и области. Если раньше атаки были более рассредоточены, то теперь россияне пытаются последовательно поражать генерацию вокруг столицы и ключевые распределительные подстанции.

Среди объектов, которые уже подвергались атакам или остаются под угрозой, — Трипольская ТЭС, столичные ТЭЦ, Киевская ГЭС, а также ряд крупных подстанций.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснял, что из-за ограниченных ресурсов Россия концентрирует удары по отдельным регионам. По его оценке, одна из задач таких атак - попытка отсоединить Киев и область от общей энергосистемы и усложнить жизнедеятельность столицы.

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