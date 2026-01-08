ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Как пережить морозы и возможный блекаут: власти Киева дали важные советы

Киевские городские власти призвали жителей столицы заблаговременно подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Пункт несокрушимости

Пункт несокрушимости /Иллюстративный фото / © ТСН.ua

В связи с понижением температуры и высоким риском вражеских атак на объекты критической инфраструктуры, столичные власти просят киевлян позаботиться о собственной автономности и комфорте.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Что делает город?

Городские службы уже работают в усиленном режиме. Разработаны дополнительные алгоритмы действий на случай блекаутов.

В частности, к работе было подготовлено 69 мобильных котельных. В случае критической ситуации они обеспечат теплом больницы, роддома, заведения соцзащиты и другие важные объекты.

Чек-лист для киевлян: как подготовиться

Власти призывают каждого жителя сделать простые, но важные шаги, чтобы легче пройти этот период.

1. Найдите и сохраните адреса

Заранее проверьте на картах, где расположены ближайшие к вам:

Сохраните эти офлайн локации, чтобы быстро сориентироваться, если исчезнет связь.

2. Электроэнергия и свет

  • Проверьте заряд павербанков и портативных зарядных станций.

  • Подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах.

  • Сделайте запас батареек, свечей и спичек.

  • Обратите внимание на пожарную безопасность – целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой.

3. Тепло

  • Подготовьте теплые домашние вещи, одеяла и пледы.

  • Позаботьтесь об утепленных местах для домашних любимцев.

  • По возможности утеплите квартиру: заклейте стыки окон и разместите специальный теплоотражающий экран или фольгу между стеной и батареей.

4. Еда и вода

Произведите запас питьевой и технической воды на три дня. Также стоит приобрести продукты длительного хранения, которые уже готовы к употреблению или не требуют много электроэнергии для разогрева.

5. Лекарство и другие вещи первой необходимости

Проверьте, есть ли у вас запас необходимых лекарств и средств гигиены для всей семьи и домашних питомцев.

В КГГА призывают следить за официальными сообщениями и заранее позаботиться о собственном комфорте и безопасности.

Напомним, какие запасы нужны, чтобы пережить зиму без света . Центр стратегических коммуникаций дал важные советы украинцам в случае возможного блекаута.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

