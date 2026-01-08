- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Как пережить морозы и возможный блекаут: власти Киева дали важные советы
Киевские городские власти призвали жителей столицы заблаговременно подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.
В связи с понижением температуры и высоким риском вражеских атак на объекты критической инфраструктуры, столичные власти просят киевлян позаботиться о собственной автономности и комфорте.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Что делает город?
Городские службы уже работают в усиленном режиме. Разработаны дополнительные алгоритмы действий на случай блекаутов.
В частности, к работе было подготовлено 69 мобильных котельных. В случае критической ситуации они обеспечат теплом больницы, роддома, заведения соцзащиты и другие важные объекты.
Чек-лист для киевлян: как подготовиться
Власти призывают каждого жителя сделать простые, но важные шаги, чтобы легче пройти этот период.
1. Найдите и сохраните адреса
Заранее проверьте на картах, где расположены ближайшие к вам:
укрытие ;
бюветы .
Сохраните эти офлайн локации, чтобы быстро сориентироваться, если исчезнет связь.
2. Электроэнергия и свет
Проверьте заряд павербанков и портативных зарядных станций.
Подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах.
Сделайте запас батареек, свечей и спичек.
Обратите внимание на пожарную безопасность – целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой.
3. Тепло
Подготовьте теплые домашние вещи, одеяла и пледы.
Позаботьтесь об утепленных местах для домашних любимцев.
По возможности утеплите квартиру: заклейте стыки окон и разместите специальный теплоотражающий экран или фольгу между стеной и батареей.
4. Еда и вода
Произведите запас питьевой и технической воды на три дня. Также стоит приобрести продукты длительного хранения, которые уже готовы к употреблению или не требуют много электроэнергии для разогрева.
5. Лекарство и другие вещи первой необходимости
Проверьте, есть ли у вас запас необходимых лекарств и средств гигиены для всей семьи и домашних питомцев.
В КГГА призывают следить за официальными сообщениями и заранее позаботиться о собственном комфорте и безопасности.
Напомним, какие запасы нужны, чтобы пережить зиму без света . Центр стратегических коммуникаций дал важные советы украинцам в случае возможного блекаута.