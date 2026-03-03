Киев без плана на зиму: Зеленский сделал жесткое заявление на СНБО

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не подготовил план устойчивости к следующей зиме.

Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам главы государства, во время заседания заслушали доклады от представителей всех областей и крупнейших городов. Опыт прохождения этой зимой станет основой для решений по усилению защиты инфраструктуры, логистики, ключевых энергетических объектов, а также восстановлению после российских атак и наращиванию энергетических возможностей.

На заседании СНБО были утверждены планы устойчивости для всех регионов и областных центров, кроме столицы.

"На сегодняшний день Киев был не готов - как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый город и каждая община должны быть готовы к любому сценарию следующей зимой и обеспечить реальную поддержку людей.

Правительство, Министерство обороны и Воздушные силы ВСУ получили соответствующие задачи и должны помочь регионам в подготовке.

"Благодарю всех, кто реально работает на Украину, на защиту нашего государства и людей. Слава Украине!" — подытожил президент.

Напомним, в Украине планируется восстановление и защита энергетических объектов с учетом опыта этой зимой. Речь идет не только о ремонте поврежденных объектов, но и о строительстве новых защитных сооружений. Зеленский поручил доработать проекты и подать их на утверждение СНБО. Это должно обеспечить стабильную работу энергосистемы даже в условиях потенциальных вражеских обстрелов.