Киев и Киевщина могут стать прифронтовыми уже в сентябре: что это значит

Киевская область

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Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Соответствующее постановление правительство разрабатывает около двух недель.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире «Вечер.LIVE».

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По его словам, работу над решением приступили после первых российских атак на продовольственные склады украинских компаний.

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"Если не ошибаюсь, постановление начало разрабатываться еще две недели назад, когда последовали первые атаки на продовольственные склады наших компаний", - отметил Горбенко.

Нардеп рассказал, что премьер-министр уже проводил встречу с представителями бизнеса. Среди прочего, обсуждали возможность предоставления предприятиям дополнительных помещений для хранения от Фонда государственного имущества, АРМА и других структур.

Также была создана рабочая группа, которая нарабатывает решения по статусу Киева и Киевской области, а также дополнительных льгот для бизнеса.

По словам Горбенко, речь идет, в частности, о более широких возможностях для бронирования работников и других механизмах, которые должны помочь предприятиям быстрее возобновлять работу.

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"Я думаю, что в сентябре мы уже увидим действительно такой статус и решение правительства", - заявил нардеп.

Напомним, накануне Корецкий сообщил, что из-за новой тактики российских атак и длительных воздушных тревог правительство планирует изменить подходы к комендантскому часу, работе предприятий, транспорта и инфраструктуры, чтобы снизить негативное влияние на экономику и жизнь крупных городов. Комплексные предложения разработают в ближайшие дни.

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