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Киев может накрыть загрязненный воздух из Чернобыльской зоны: в чем угроза
До Киева и близлежащих населенных пунктов могут снова дойти шлейфы загрязненного воздуха от пожаров в Чернобыльской зоне.
До Киева могут снова дойти шлейфы загрязненного воздуха от пожаров в Чернобыльской зоне, которые возникли в результате падения вражеских БпЛА.
Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
"Радиационный контроль осуществляется в непрерывном режиме автоматизированной системой мониторинга. Превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано", — говорится в сообщении.
По данным спутникового мониторинга, в воздухе обнаружено повышенное содержание угарного газа и твердых частиц. Такие шлейфы прослеживались в 170 км от очагов пожаров.
По состоянию на 29 июня выбросы снова могут распространяться по направлению к Киеву и близлежащим населенным пунктам. Это связано с северным ветром.
Специалисты следят за ситуацией с помощью спутниковых данных.
Ранее сообщалось, что российская оккупация Чернобыльской зоны отчуждения в феврале-марте 2022 года заставила диких животных изменить привычный образ жизни и стать менее активными. Особо заметным стало снижение активности млекопитающих в ночное время. Ученые проанализировали данные фотоловушек в Чернобыле и обнаружили, что олени, лоси и лисы кардинально изменили свой образ жизни во время оккупации в 2022 году.