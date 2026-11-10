Киев может "разделиться" пополам из-за ударов по мостам?: в Раде оценили сценарий

Киев / © Associated Press

Реклама

В Киеве готовятся к сценарию, при котором российские удары могут серьезно усложнить сообщение между правым и левым берегами Днепра. В столице планируют построить два временных понтонных моста, однако даже они вряд ли смогут полностью заменить имеющиеся переправы.

Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в интервью «Телеграфу».

Реклама

По его словам, после очередного российского удара по Северному мосту Киев столкнулся с серьезными пробками. Именно поэтому власти работают над альтернативными маршрутами, которые позволили бы сохранить сообщение между берегами в случае новых повреждений.

Реклама

Когда в Киеве построят понтонные мосты

Запланировано строительство двух временных переправ через Днепр. Они должны стать резервной альтернативой шести столичным мостам.

На проект предусмотрено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд. грн. из государственного бюджета и, по информации депутата, еще 1 млрд. грн. от Киева.

Подготовительные работы по устройству подъездных путей уже начались. По оценке Крейденко, на строительство понтонных мостов уйдет примерно три-четыре месяца.

«Февраль – начало марта. Я считаю, что это реалистично построить такие понтонные мосты и сделать дополнительную возможность совмещать берега», — отметил нардеп.

Реклама

Однако главная проблема – пропускная способность новых переправ.

Ежедневно по столичным мостам проезжает примерно 600 тысяч автомобилей. Перед проектом была поставлена задача обеспечить альтернативное движение хотя бы для половины этого потока — около 300 тысяч машин.

Впрочем, сам Крейденко сомневается, что два понтонных моста смогут справиться с такой нагрузкой.

«Я сомневаюсь, что с помощью двух мостов можно будет обеспечить 300 тысяч пропускной способности. Но как альтернатива и как план "Б", он должен существовать и должен строиться. Мы ведь видим, что эти удары по мостам уже носят системный характер», — пояснил депутат.

Реклама

Может ли Киев фактически разделиться на два берега

Ситуацию осложняет угроза длительного обесточивания метрополитена, остающегося одной из главных транспортных артерий между берегами Днепра.

Крейденко признал, что риски остановки метро из-за российских атак значительны. По его словам, даже дополнительные автобусы и рейсы Kyiv City Express вряд ли смогут перевезти всех пассажиров, обычно пользующихся подземкой.

Чтобы уменьшить нагрузку на мосты, депутат предлагает организовать автобусные перевозки по челночному принципу: один автобус будет доставлять людей через мост, а дальше пассажиры будут пересаживаться на другие маршруты.

Также он выступает за отдельные полосы для общественного транспорта и экстренных служб, чтобы автобусы не стояли в пробках вместе с частными автомобилями.

Среди других возможных решений – более широкое использование реверсивного движения. В то же время, велосипеды и электросамокаты, которыми киевляне уже пользуются для пересечения мостов, депутат считает лишь временной альтернативой, особенно накануне зимы.

Отдельной угрозой остается масштабный блекаут, который может остановить не только метро, но трамваи и троллейбусы.

«Может ли на несколько дней Киев полностью остановиться от того, что будет разрушено и мы не сможем троллейбусы и трамваи использовать? Риск есть», - подчеркнул Крейденко.

По его мнению, столичные власти должны заранее подготовить резервный транспорт, который сможет работать без электроэнергии.

В Киеве после ударов по Северному мосту изменили схемы движения

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Северный мост в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, по переправе выпустили шесть баллистических ракет, четыре из которых попали в объект.

В результате ударов были повреждены дорожное покрытие, троллейбусная контактная сеть и линии электропередачи. Также взрывной волной изуродовали пять припаркованных вблизи грузовиков. Мэр Виталий Кличко сообщил, что движение по мосту сначала полностью перекрыли для обследования повреждений.

С 9 ноября в столице ввели резервные схемы сообщения между берегами Днепра. В частности, на Северном мосту предусмотрели возобновление движения общественного транспорта с левого берега на правый, а в обратном направлении – также легковых автомобилей. Грузовики будут направляться через Подольский мостовой переход.

Кроме того, на мосту Патона вводят реверсивное движение. С 7:00 до 10:00 дополнительная полоса будет работать в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 – левого. В то же время на Южном мосту грузовики, двигающиеся с левого берега на правый, будут направляться через Дарницкий мост.

Для регулирования движения и уменьшения пробок в Киеве также увеличили количество полицейских патрулей.

Новости партнеров