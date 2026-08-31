Киев под атаками часами: WSJ объяснил, чего добивается Россия

Последствия атак на Киевщину

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Россия все активнее применяет реактивные дроны при атаках на Киев и другие украинские города, пытаясь истощить ПВО и гражданское население длительными ударами.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным издания, реактивные «Герани» являются усовершенствованной версией «Шахедов» и благодаря значительно более высокой скорости создают более серьезные проблемы для украинской противовоздушной обороны.

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В последние дни воздушные тревоги в Киеве раздаются почти непрерывно. В WSJ отмечают, что это уже влияет на повседневную жизнь столицы – работу транспорта, магазинов, ресторанов и бизнеса.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал журналистам, что доля реактивных дронов, достигающих целей, значительно выше, чем у пропеллерных моделей.

По его словам, во время отдельных атак до двух третей "Гераней" могут быть реактивными.

«Сейчас тактика России состоит в том, чтобы истощить Украину и украинцев, прежде всего, наш народ», — заявил Игнат.

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В WSJ отмечают, что после установки реактивных двигателей "Герани" фактически приблизились по возможностям к легким крылатым ракетам. Их максимальная скорость может достигать почти 500 км/ч.

Россия продолжает комбинировать такие атаки с применением крылатых и баллистических ракет. Особенно сложными для перехвата остаются баллистические цели из-за ограниченного количества ракет для Patriot.

Киев приспосабливается к длительным тревогам

Из-за почти непрерывных атак жизни столицы все больше подстраивается под воздушные тревоги.

По данным WSJ, работа общественного транспорта стала менее предсказуемой, такси дорожает из-за повышенного спроса, часть деловых встреч переносят в подземные паркинги, а концерты проводятся в метро.

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Магазины и рестораны в течение дня могут неоднократно открываться и закрываться из-за тревог.

«Стало сложно планировать рабочую неделю. Стало абсолютно невозможно что-либо планировать», — рассказала изданию жительница Киева Милена Хомченко.

Украине нужны тысячи перехватчиков

В Украине уже есть дроны, способные перехватывать новейшие реактивные «Герани», однако их пока всего несколько сотен, тогда как нужно тысячи, рассказал WSJ представитель украинского правительства.

"Нам нужно увеличить скорость перехватчиков и высоту, на которой они могут работать", - отметил директор по развитию бизнеса украинской компании Noctis Алексей Комличенко.

Noctis работает над более быстрой версией перехватчика ZIRKA, а также над его реактивной модификацией. В компании надеются, что новая версия может поступить на вооружение в ближайшие недели.

Новая техника террора РФ: последние новости

Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Соответствующее постановление правительство разрабатывает около двух недель.

Накануне Корецкий сообщил, что из-за новой тактики российских атак и длительных воздушных тревог правительство планирует изменить подходы к комендантскому часу, работе предприятий, транспорта и инфраструктуры, чтобы снизить негативное влияние на экономику и жизнь крупных городов. Комплексные предложения разработают в ближайшие дни.

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