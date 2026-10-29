Киев рискует остаться без электричества на несколько суток: тревожное предупреждение нардепа

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Киев и прифронтовые города Украины рискуют столкнуться с длительными отключениями электроэнергии по сценарию Конотопа, который после российского удара уже пятый день остается без света. Последствия новых атак будут зависеть от того, насколько защищены критические энергетические объекты.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Сергей Нагорняк в эфире «Ранок.LIVE».

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По его словам, ситуация в городах значительно отличается в зависимости от наличия защитных сооружений для трансформаторов и другого энергетического оборудования.

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В то же время в Чернигове, по оценке депутата, ситуация должна быть лучше благодаря работам, проведенным после предыдущих масштабных отключений.

«По Чернигову ситуация будет лучше. В свое время, когда Чернигов был месяцами без света […] после того "Укрэнерго" проделали свою работу: пригласили туда подрядчиков, которые быстро построили защитные сооружения для трансформаторов тока и для реле», — пояснил Нагорняк.

Конотоп пятый день без света: что известно

Напомним, после российского удара по энергетической инфраструктуре Конотоп на Сумщине уже пятые сутки остается без электроснабжения. Работу критических объектов города поддерживают с помощью альтернативных источников питания, а для населения развернули «пункты незламности».

Как сообщил Сергей Корецкий, правительство поручило Министерству энергетики и «Укрэнерго» срочно принять меры по восстановлению электроснабжения. Также было принято решение выделить дополнительные ресурсы для работы коммунальных предприятий.

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«Кроме того, правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного горючего для альтернативных источников питания. Оно нужно для работы котельной и водоканала», — отметил Корецкий.

В Киеве ввели экстренные отключения света

Тем временем 29 октября в части Голосеевского и Соломенского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии. Как сообщили в ДТЭК, ограничения ввели по команде «Укрэнерго».

«Во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в компании.

От атак РФ защищена только треть энергетики

Напомним, в Украине защищена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона «Єдині новини», отметив, что такие масштабы защиты инфраструктуры недостаточны накануне очередной зимы полномасштабной войны.

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Несмотря на то, что Украина имеет возможности для производства электроэнергии, ее передача в Киев, а также в центральные и восточные области, затруднена из-за повреждений объектов и слабой защиты подстанций.

В результате ограниченные возможности транспортировки заставляют диспетчеров балансировать систему и дополнительно снижать генерацию атомных электростанций.

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