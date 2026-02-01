- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев возвращается к почасовым отключениям: с которого часа
В столице стабилизировали работу энергосистемы, однако с полуночи Киев снова переходит на временные графики отключений электроэнергии.
В Киеве удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме. С полуночи столица возвращается в режим временных графиков электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Актуальный график отключений жители столицы могут проверить:
в чат-боте ДТЭК,
на официальном сайте компании,
в приложении "Киев Цифровой".
Также ранее сообщалось, что в Киеве за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более полутора тысяч многоэтажек, оставшихся без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины. В то же время, часть жилых домов в Киеве до сих пор остается без отопления.