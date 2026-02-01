ТСН в социальных сетях

320
1 мин

Киев возвращается к почасовым отключениям: с которого часа

В столице стабилизировали работу энергосистемы, однако с полуночи Киев снова переходит на временные графики отключений электроэнергии.

Кирилл Шостак
Энергетика Украины

Энергетика Украины / © Associated Press

В Киеве удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме. С полуночи столица возвращается в режим временных графиков электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Актуальный график отключений жители столицы могут проверить:

  • в чат-боте ДТЭК,

  • на официальном сайте компании,

  • в приложении "Киев Цифровой".

Также ранее сообщалось, что в Киеве за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более полутора тысяч многоэтажек, оставшихся без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины. В то же время, часть жилых домов в Киеве до сих пор остается без отопления.

