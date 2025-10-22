Киевлян ожидает самая тяжелая зима с начала войны: депутат сообщил о сложной ситуации с отоплением

В Киевсовете уверяют, что отопительный сезон в столице начнется по графику / © iStock

В Киеве отопительный сезон должен начаться вовремя, согласно общенациональным графикам. Такую уверенность выразил депутат Киевсовета от «Слуги Народа» Андрей Витренко, отметив, что ответственные лица заверили в готовности запустить теплоснабжение. Однако он предупредил, что столицу ждет «самая тяжелая зима с 2022 года».

Об этом Андрей Витренко сообщил в эфире канала «Новости. LIVE».

Ситуация в столице

Депутат Киевсовета отметил, что ситуация в столице «достаточно сложная, но контролируемая» . В то же время он не скрывает своих опасений по поводу предстоящего зимнего периода.

«Я очень сильно боюсь того, что нас ждет тяжелая зима с 2022 года», — заявил Андрей Витренко.

По его словам, враг коварно сменил стратегию, и сейчас основными целями массовых ракетных ударов стала как гражданская, так и энергетическая инфраструктура города.

Энергетики активно возобновляют поставки электричества в тех районах, где инфраструктура была повреждена или разрушена.

Когда стартует отопительный сезон

Несмотря на рост рисков для энергетической инфраструктуры, возникших из-за изменения стратегии врага, власти столицы намерены вовремя начать отопительный сезон.

Андрей Витренко сообщил, что время до начала сезона еще есть, и оно будет использовано для подготовки к зиме.

«У нас еще есть, слава Богу, время до начала отопительного сезона, и как сегодня было проведено отдельное совещание, как заверили ответственные лица, они успеют начать отопительный сезон в городе вовремя, как запланировано , согласно общенациональным графикам», — подытожил депутат.

Таким образом, в Киеве принимают все меры для того, чтобы подать тепло в дома по расписанию, несмотря на прогнозируемый тяжелый отопительный сезон с начала войны.

