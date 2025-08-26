Киевлян предупредили об опасных метеоявлениях: детали от синоптиков

Гроза / © Pixabay

В Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 26 августа ожидаются грозы. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

Согласно сообщению погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.

Жителей региона призывают осторожничать во время пребывания на улице, избегать пребывания под деревьями и рекламными конструкциями, а водителей — соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Украине в конце августа сохраняется теплая и преимущественно сухая погода. Страна завершает лето среди самых жарких регионов Европы, а кратковременные волны прохлады отступают, позволяя летней температуре удерживаться на высоком уровне.