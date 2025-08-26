- Дата публикации
Киевлян предупредили об опасных метеоявлениях: детали от синоптиков
В Киевской области 26 августа ожидаются грозы. Синоптики объявили желтый уровень опасности, возможные перебои в работе транспорта и коммунальных служб.
В Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 26 августа ожидаются грозы. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).
Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".
Согласно сообщению погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.
Жителей региона призывают осторожничать во время пребывания на улице, избегать пребывания под деревьями и рекламными конструкциями, а водителей — соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим на дорогах.
