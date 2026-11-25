Водоснабжение / © iStock

Реклама

Киевлян призвали экономить воду из-за сложной ситуации с критической инфраструктурой после российских атак. Оборудование городских систем водоснабжения работает с повышенной нагрузкой.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Реклама

По данным предприятия, из-за интенсивных российских обстрелов коммунальные системы столицы работают в сложнейших условиях. Чтобы снизить нагрузку на оборудование и обеспечить стабильное водоснабжение, жителей города просят экономно использовать воду.

Реклама

"Обращаемся к жителям столицы с просьбой пользоваться водой максимально бережливо", - говорится в сообщении.

Отдельно в «Киевводоканале» обратились к промышленным предприятиям и крупным потребителям. Их просят по возможности сократить использование воды в производстве и отложить работы, требующие ее значительных объемов.

Специалисты предприятия продолжают обеспечивать работу систем водоснабжения и водоотведения.

О введении ограничений или графиков отключения воды в «Киевводоканале» не сообщалось.

Реклама

Россия атаковала энергетические объекты в Киевской области

Напомним, 24 ноября российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Киевской области. По данным Киевской ОВА, повреждения получили объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах.

На местах атак работают соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия обстрелов и оценивают масштабы повреждений. Более подробной информации о состоянии пострадавших объектов областные власти не сообщили.

Украина готовится к возможным ударам РФ по водоканалам

Напомним, в Украине усиливают подготовку к возможным российским атакам на системы водоснабжения и водоотведения. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, правительство приняло ряд решений, часть которых не разглашаются из соображений безопасности.

В частности, местным властям и водоканалам было поручено разработать графики регулирования сбросов в канализационные сети для промышленных предприятий и учреждений в пиковые часы. В то же время, больницы и другие критически важные объекты должны работать бесперебойно.

Реклама

Кроме того, регионы должны ускорить установку резервного питания на ключевых объектах водоснабжения и подготовить планы подвоза питьевой и технической воды на случай серьезных разрушений. Все области и Киев должны отчитаться о готовности к возможным перебоям. Координацию мер осуществляет Мининфраструктуры.

Новости партнеров

Новости партнеров