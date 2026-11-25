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Киевлян призвали срочно экономить воду: что происходит в столице после атак РФ
В Киеве возникли дополнительные риски для стабильной работы водоснабжения из-за российских атак на критическую инфраструктуру.
Киевлян призвали экономить воду из-за сложной ситуации с критической инфраструктурой после российских атак. Оборудование городских систем водоснабжения работает с повышенной нагрузкой.
Об этом сообщили в «Киевводоканале».
По данным предприятия, из-за интенсивных российских обстрелов коммунальные системы столицы работают в сложнейших условиях. Чтобы снизить нагрузку на оборудование и обеспечить стабильное водоснабжение, жителей города просят экономно использовать воду.
"Обращаемся к жителям столицы с просьбой пользоваться водой максимально бережливо", - говорится в сообщении.
Отдельно в «Киевводоканале» обратились к промышленным предприятиям и крупным потребителям. Их просят по возможности сократить использование воды в производстве и отложить работы, требующие ее значительных объемов.
Специалисты предприятия продолжают обеспечивать работу систем водоснабжения и водоотведения.
О введении ограничений или графиков отключения воды в «Киевводоканале» не сообщалось.
Россия атаковала энергетические объекты в Киевской области
Напомним, 24 ноября российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Киевской области. По данным Киевской ОВА, повреждения получили объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах.
На местах атак работают соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия обстрелов и оценивают масштабы повреждений. Более подробной информации о состоянии пострадавших объектов областные власти не сообщили.
Украина готовится к возможным ударам РФ по водоканалам
Напомним, в Украине усиливают подготовку к возможным российским атакам на системы водоснабжения и водоотведения. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, правительство приняло ряд решений, часть которых не разглашаются из соображений безопасности.
В частности, местным властям и водоканалам было поручено разработать графики регулирования сбросов в канализационные сети для промышленных предприятий и учреждений в пиковые часы. В то же время, больницы и другие критически важные объекты должны работать бесперебойно.
Кроме того, регионы должны ускорить установку резервного питания на ключевых объектах водоснабжения и подготовить планы подвоза питьевой и технической воды на случай серьезных разрушений. Все области и Киев должны отчитаться о готовности к возможным перебоям. Координацию мер осуществляет Мининфраструктуры.