Киевлянам возвращают деньги за неиспользованные поездки после скандала: когда ждать всю сумму

Метро Киева

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Средства за неиспользованные поездки в общественном транспорте Киева, приобретенные по старым тарифам, постепенно возвращают на транспортные карточки в приложении «Киев Цифровой».

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Все деньги должны отразиться ориентировочно до конца этой недели до 20 сентября.

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Если сейчас в приложении видна только часть суммы, пользователям советуют подождать: возврат происходит постепенно, а остальные средства должны поступить в ближайшее время.

Деньги также могут возвращаться несколькими платежами, если пополняли транспортную карту неоднократно. К примеру, после трех отдельных пополнений суммы за них могут появиться на балансе поочередно.

Почему у киевлян исчезли деньги с транспортных карт

Проблемы возникли после перехода Киева в новые тарифы. С 15 июля стоимость поездки в общественном транспорте выросла с 8 до 30 гривен.

До 14 сентября пассажиры еще могли использовать поездки, приобретенные оптом по старому тарифу в 6,5 гривны. После этого средства за неиспользованные поездки должны были автоматически перейти на «Кошелек» транспортной карты.

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Однако 15 сентября часть киевлян увидела нулевой баланс вместо возвращенных средств. В команде "Киев Цифрового" объяснили это технической неисправностью и пообещали постепенное возвращение денег до конца недели.

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