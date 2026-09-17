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Киевлянам возвращают деньги за неиспользованные поездки после скандала: когда ждать всю сумму
После сбоя с балансами в Киев Цифровом киевлянам начали возвращать деньги за неиспользованные поездки, однако зачисление может происходить частями.
Средства за неиспользованные поездки в общественном транспорте Киева, приобретенные по старым тарифам, постепенно возвращают на транспортные карточки в приложении «Киев Цифровой».
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Все деньги должны отразиться ориентировочно до конца этой недели до 20 сентября.
Если сейчас в приложении видна только часть суммы, пользователям советуют подождать: возврат происходит постепенно, а остальные средства должны поступить в ближайшее время.
Деньги также могут возвращаться несколькими платежами, если пополняли транспортную карту неоднократно. К примеру, после трех отдельных пополнений суммы за них могут появиться на балансе поочередно.
Почему у киевлян исчезли деньги с транспортных карт
Проблемы возникли после перехода Киева в новые тарифы. С 15 июля стоимость поездки в общественном транспорте выросла с 8 до 30 гривен.
До 14 сентября пассажиры еще могли использовать поездки, приобретенные оптом по старому тарифу в 6,5 гривны. После этого средства за неиспользованные поездки должны были автоматически перейти на «Кошелек» транспортной карты.
Однако 15 сентября часть киевлян увидела нулевой баланс вместо возвращенных средств. В команде "Киев Цифрового" объяснили это технической неисправностью и пообещали постепенное возвращение денег до конца недели.