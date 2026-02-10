ТСН в социальных сетях

190
2 мин

Киевляне смогут получить 40 тыс. грн и займ на генераторы: кому дадут помощь

Киевсовет планирует предоставить единовременную материальную помощь 40 000 грн жителям, чье жилье пострадало из-за аварий на водо- и теплосетях.

Депутаты Киевсовета рассматривают решение о предоставлении единовременной помощи в размере 40 000 грн жителям столицы, чье жилье пострадало из-за аварий на водо- и теплоснабжении, вызванных атаками врага.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также Киевсовет планирует предоставить целевые беспроцентные займы для приобретения генераторов, чтобы обеспечить автономное энергоснабжение в многоэтажках на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Займ будут предоставляться ОСМД, ЖСК, кооперативным домам и совладельцам домов, где не созданы ОСМД или ЖСК, исключительно на приобретение генераторов сроком до одного года под 0% годовых. Финансирование будет осуществляться через КП Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева.

Дома без теплоснабжения в Киеве

По информации Кличко, в Киеве почти 1400 жилых домов остаются без теплоснабжения. Среди них:

  • Дарницкий и Днепровский районы: более 1 100 многоэтажек остаются без тепла из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

  • Другие районы города: более 200 домов получили аварийные повреждения, которые сейчас устраняют коммунальные службы и энергетики.

"У большинства многоэтажек нет ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому мы предлагаем упрощенный и оперативный механизм финансовой поддержки жителей, чтобы обеспечить минимальный комфорт и непрерывное теплоснабжение", - сообщил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что на жилом массиве Троещина полностью восстановили теплоснабжение после масштабных работ на объектах генерации.

Также напомним, что армия РФ нанесла новые удары по энергосистеме Украины. Есть обесточивание в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, Сумской и Днепропетровской областях. Появилась потребность в применении аварийных отключений.

