Киевщину накроет опасное ненастье: синоптики предупредили, чего ждать

Гроза / © ТСН

В Киевской области 28 мая ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах возможен град.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, опасные метеорологические явления ожидаются в ближайшие часы с удержанием до конца дня 28 мая.

В регионе объявлен уровень опасности — желтый.

Что прогнозируют в Киевской области

На территории области ожидаются:

грозы;

в отдельных районах — град;

возможно усложнение ситуации на дорогах.

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движению транспорта.

Жителям Киевщины советуют соблюдать осторожность во время непогоды, не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а водителям — учитывать ухудшение видимости и состояние дорожного покрытия.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в четверг в столице резко изменится погодная ситуация: ожидается мощный северо-западный ветер, возможны мелкие дожди, а температура воздуха упадет до отметки +15 градусов.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Киевской области 28 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

