- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщину накроет опасное ненастье: синоптики предупредили, чего ждать
В Киевской области до конца дня 28 мая прогнозируют грозы, местами возможен град. Из-за непогоды в области объявили желтый уровень опасности.
В Киевской области 28 мая ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах возможен град.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
По данным синоптиков, опасные метеорологические явления ожидаются в ближайшие часы с удержанием до конца дня 28 мая.
В регионе объявлен уровень опасности — желтый.
Что прогнозируют в Киевской области
На территории области ожидаются:
грозы;
в отдельных районах — град;
возможно усложнение ситуации на дорогах.
В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движению транспорта.
Жителям Киевщины советуют соблюдать осторожность во время непогоды, не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а водителям — учитывать ухудшение видимости и состояние дорожного покрытия.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в четверг в столице резко изменится погодная ситуация: ожидается мощный северо-западный ветер, возможны мелкие дожди, а температура воздуха упадет до отметки +15 градусов.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Киевской области 28 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.