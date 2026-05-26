Киеву нужно готовиться к новым разрушениям: Кулеба сделал тревожное заявление

Дмитрий Кулеба / © Владимир Зеленский

Реклама

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев заботиться о своем психологическом состоянии после массированных российских атак. По его словам, обществу нужно быть готовым к тяжелым картинам разрушений Киева.

Об этом эксминистр заявил в эфире телемарафона.

"Если вы уже не выдерживаете психологическую нагрузку и чувствуете, что больше не справляетесь, стоит сделать паузу от жизни в Киеве", - подчеркнул он.

Реклама

В то же время Кулеба призвал украинцев оставаться бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и угрозы новых атак.

Отдельно он обратил внимание на психологический аспект российского террора. По словам бывшего министра, киевлянам придется сталкиваться с тяжелыми последствиями обстрелов – разрушенными домами, поврежденными предприятиями, музеями и другими гражданскими объектами.

"Нам нужно психологически готовиться к последствиям российских атак и разрушений. Мы видели масштабы убытков после обстрелов в ночь на 24 и 25 мая: поврежденные жилые дома, музеи, предприятия и другие объекты. Это трудно воспринимать эмоционально, но к таким картинам, к сожалению, нужно быть готовыми", - сказал Куле.

Атака РФ на Киев 24 мая — последние новости

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Реклама

Россия также нанесла удар по Шевченковскому району Киева. Пострадали гражданские объекты, есть жертвы.

По состоянию на утро понедельника в стационарах столичных больниц остается 21 человек, пострадавший в результате вражеской атаки на Киев 24 мая. Среди госпитализированных — двое детей.

К слову, 24 мая Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть разрушения в Киеве, Черкасской и Кировоградской областях. Также РФ атаковала Хмельницкую область.

Новости партнеров