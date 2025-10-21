- Дата публикации
Когда осенние каникулы в киевских школах: в КГГА назвали точные даты отдыха
У учащихся столичных школ будет неделя отдыха для восстановления сил в условиях постоянного напряжения и изменения форматов обучения из-за полномасштабной войны.
Осенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 27 октября и продлятся ровно неделю - до 2 ноября 2025 включительно. Это решение принято для того, чтобы учащиеся и педагоги могли восстановить силы в условиях военного времени.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил важность этого периода отдыха, учитывая сложные условия, в которых учатся столичные школьники.
«Киевские школьники уже четвертый год учатся в условиях войны. Постоянное напряжение, воздушные тревоги, изменение форматов обучения требует от детей и педагогов больших усилий», — отметил Мондриевский.
По его словам, неделя каникул является критически важной для психологического и физического восстановления.
«Поэтому эта неделя отдыха очень важна, чтобы восстановить силы, провести время с семьей и вернуться к учебе с новой энергией», — заявил замглавы КГГА.
Во время каникул образовательный процесс в школах будет приостановлен, однако внешкольные учреждения и сами школы проведут различные тематические мероприятия, а также будут работать кружки и студии, чтобы обеспечить досуг для детей.
Напомним, учебный год, начавшийся 1 сентября 2025 года, продлится до 30 июня 2026 года. В течение года учащиеся школ четырежды уйдут на каникулы. Даты каникул в календаре могут смещаться, если это потребует обстоятельства.