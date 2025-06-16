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ТСН в социальных сетях

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Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло – мэр

В Киеве один человек госпитализирован, второй находится на амбулаторном лечении.

В Киеве уже двое пострадавших горожан

В Киеве уже двое пострадавших горожан / © Getty Images

В Киеве по состоянию на утро 16 июня уже двое пострадавших горожан в результате ночной атаки российских беспилотников на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Один из них находится в больнице. Женщина, которую тоже ночью госпитализировали медики, пока на амбулаторном лечении”, - сообщил он.

Напомним, российские войска атаковали Киев беспилотниками в ночь на 16 июня. Один из дронов упал посреди частного сектора, повреждены торговые павильоны, зафиксированы падения обломков. Сообщалось об одном пострадавшем юноше.

Во время атаки на Киев вражеский беспилотник упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.

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