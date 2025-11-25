- Дата публикации
Конфликт в бомбоубежище Киева: женщину с ребенком не пускали во время атаки — полиция выясняет
Во время ночной атаки на Киев женщину с ребенком не пустили к укрытию в Подольском районе. Полиция Киева приступила к проверке инцидента и выясняет все обстоятельства.
Полиция Киева приступила к проверке информации об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение о том, что в помещении одной из библиотек женщина якобы не впускала жителей, среди которых женщина с ребенком, в часть укрытия.
По вызову сразу прибыли работники патрульной полиции. На месте происшествия стражи порядка установили участников инцидента и урегулировали конфликт между гражданами.
Сейчас идет проверка: полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.
Инцидент произошел во время массированной атаки на Киев в ночь на 25 ноября. По данным соцсетей, жительница дома не пустила к укрытию женщину с ребенком, из-за чего им пришлось оставаться в коридоре. На опубликованных кадрах видно, что находившаяся в укрытии женщина запрещает вход и пытается выгнать людей.
В ночь на 25 ноября российская армия нанесла ракетные и дроновые удары по Киеву. В результате атак погибли два человека, девять пострадали. Зафиксированы повреждения жилых домов, пожары и значительные разрушения.