"Координации тогда не было": Кличко упрекнул правительство за бездействие перед массированной атакой на Киев

Виталий Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что накануне разрушительной массированной атаки РФ на столицу не было должной координации действий между городскими властями и правительством.

По его словам, несмотря на предупреждение о возможных угрозах, совместные механизмы реагирования так и не были созданы.

Кличко отметил, что за день до атаки 9 января провел рабочую встречу с премьер-министром Украины – первую личную за годы полномасштабной войны. Во время нее мэр столицы проинформировал правительство о рисках масштабных повреждений критической инфраструктуры Киева и предложил создать совместный штаб для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Нас выслушали. Но после массированного удара координации усилий с правительством фактически не было", – заявил Кличко.

По его словам, общегосударственный штаб был создан лишь впоследствии, а ранее вместо конструктивного сотрудничества звучали безосновательные обвинения в адрес столичных властей.

Мэр Киева назвал такую ситуацию недопустимой, особенно когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей. В то же время, он подчеркнул, что городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме и делают все возможное для стабилизации ситуации.

Кличко также отверг упреки в якобы отсутствии подготовки Киева к зиме, отметив, что информация о подготовительных мероприятиях неоднократно публиковалась еще летом и осенью и остается в открытом доступе.

Предыстория

Ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева возникла публичная дискуссия о готовности столицы к энергетическому кризису. Президент заявил, что Киев, в отличие от Харькова, проявил недостаточную активность в подготовке к чрезвычайным ситуациям в энергосистеме.

В ответ Кличко отметил, что, несмотря на масштабные разрушения в результате атак, в городе удалось сократить количество домов без отопления с почти шести тысяч до около четырехсот. Он также подчеркнул, что все больницы, роддома и социальные объекты обеспечены автономным питанием, а пункты обогрева работают постоянно.

В Киеве и области продолжаются жесткие графики отключений электроэнергии, что связано как с повреждениями энергосистемы, так и с ростом потребления из-за морозов. Без отопления остаются около полутысячи многоэтажных домов.