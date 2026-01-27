ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Кот провел несколько дней в вентиляции многоэтажки: что с ним сейчас

В девятиэтажном доме кот несколько дней находился в вентиляционной шахте. После спасения животное с тяжелым состоянием доставили в ветклинику, ныне кот выздоравливает.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Кот

Кот / © pexels.com

В Киевской многоэтажке кот несколько дней провел в вентиляционной шахте, пока его случайно не заметили жители. Животное долгое время никто не видел – пока из небольшого отверстия в квартире на восьмом этаже не появилась кошачья голова.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

На место вызвали спасателей. После освобождения кота немедленно доставили в ветеринарную клинику. Состояние животного на момент спасения было тяжелым: у кота не работали две конечности, наблюдалось сильное истощение, проблемы с внутренними органами и полный отказ от еды.

Спасатели дали коту имя Симба. По словам ветеринаров, животное получает необходимое лечение и постепенно идет на выздоровление.

Ранее мы писали, что семейные дома с активным ритмом жизни нуждаются в животных, которые легко приспосабливаются к суете, любят людей и не требуют сложного ухода. Ветеринары выделяют пять пород кошек, которые лучше всего вписываются в большие семьи и комфортно чувствуют себя рядом с детьми и другими домашними питомцами.

