Кремль ответил ракетами на призывы к миру: Фесенко объяснил, что это значит для переговоров

Последствия обстрелов Киева. / © Управление ГСЧС Киева

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Ночная ракетно-дроновая атака России на Украину и Киев стала показательным ответом Кремля на призывы к прекращению огня и деэскалации. В то же время, это не означает, что переговоров о мире вообще не будет.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, атака произошла после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН.

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«Это не значит, что мирных переговоров не будет. Но не стоит ожидать договоренностей о полном прекращении огня. Вообще, все больше сомнений, что Россия согласится на какие-то даже секторальные договоренности», — отметил Фесенко.

Россия массированно атаковала Украину

В ночь на 24 сентября Россия совершила комбинированную атаку с применением ударных дронов и ракет. По данным Воздушных сил, оккупанты запустили в общей сложности 282 БпЛА разных типов и ракеты, в том числе «Цирконы», баллистические Искандер-М/С-400/KN-23, а также барражирующие боеприпасы «Бандероль» и «Дань-Т».

Силы ПВО уничтожили более 220 воздушных целей, среди которых были баллистические.

Одним из главных направлений атаки стал Киев. В столице погибли два человека, по меньшей мере восемь пострадали.

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В Соломенском районе были частично разрушены складские здания, три человека попали в больницу. В Подольском районе попадание произошло возле роддома — загорелись автомобили, на месте обнаружили погибшего.

В Днепровском районе повреждено административное здание, а по другому адресу разрушен частный дом и повреждены еще два соседних.

Напомним, на полях Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с его участием, президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в декабре в Майами во время саммита G20.

В Кремле, комментируя инициативу Трампа, заявили, что окончательное решение о возможном визите Путина в США будет принято позже.

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