Листовки с вражеской пропагандой в Киеве: полиция проверила и вот что обнаружила (фото)

Полиция / © УНИАН

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В Киеве 23 апреля заметили листовки с символикой российских оккупантов с пропагандистскими лозунгами. Фотографии появились в нескольких украинских телеграмм-каналах.

Об этом сообщила Национальная полиция.

«Указанную информацию зарегистрировали и на ее проверку были немедленно направлены работники территориальных подразделений полиции Киева. Следовательно, во время тщательного обследования территории районов города никаких листовок обнаружено не было. Кроме того, при детальном анализе фото можно заметить, что они сделаны с помощью фотомонтажа», — говорится в сообщении.

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© Полиция Киева

Полиция Украины призывает администраторов медиаресурсов воздержаться от распространения непроверенных и фейковых сообщений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия распространяет дипфейки об «окружении» украинских военных.