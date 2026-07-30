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В Киеве людей не пустили в укрытие во время атаки РФ: Лубинец сделал жесткое заявление
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщения о недопуске людей в укрытия и призвал обращаться в полицию в случае отказа.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал сообщение о недопуске людей в киевское метро во время воздушной тревоги. Он подчеркнул, что во время тревоги людям не могут отказывать в доступе к укрытию, требовать документы или проверять место регистрации.
Об этом омбудсман написал в социальных сетях.
По его словам, этой ночью более 56 тысяч человек прятались от ракет и дронов на станциях киевского метро. В то же время, в Офис омбудсмана поступают сообщения, что в отдельных случаях гражданам отказывали в доступе к укрытиям.
«Человека нельзя не пустить в укрытие, когда над ним летят ракеты и дроны», — подчеркнул Лубинец.
Что не могут требовать на входе в укрытие
Омбудсман объяснил, что во время воздушной тревоги запрещено:
требовать у человека документы или выяснять место его регистрации;
утверждать, что укрытие предназначено только для жильцов определенного дома;
отказывать в доступе взрослым с детьми;
выгонять людей с домашними животными.
Лубинец подчеркнул, что законодательство не запрещает находиться в укрытиях с домашними питомцами. В случае отказа в доступе во время тревоги, он призвал немедленно обращаться в Национальную полицию.
В большинстве проверенных укрытий выявили нарушения
По данным мониторинговых визитов Офиса омбудсмана, недостатки имели 93% проверенных укрытий. Еще 80 объектов вообще не функционировали, хотя в приложении "Дія" были обозначены как доступные.
По итогам проверок ответственным органам предоставили 3996 рекомендаций по устранению нарушений.
В течение 2026 года представители Офиса омбудсмана провели еще 775 мониторинговых визитов и предоставили 2863 рекомендации.
Лубинец призвал органы государственной власти и местного самоуправления устранить системные проблемы, предусмотреть средства на строительство и модернизацию укрытий и обеспечить реальный контроль за их готовностью.
Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделить беспрепятственному доступу маломобильных людей и ответственности должностных лиц, чьи решения или бездействие могут угрожать жизни граждан.
«Люди не должны выбирать между страхом не добежать и страхом остаться в собственной квартире. Государство обязано дать им реальную, доступную и надежную защиту рядом с домом», — заявил омбудсман.
Скандал из-за видео возле киевского метро
Напомним, ночью 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Основные направления – Львов и Киев. В столице в результате атак возникли пожары в Оболонском и Святошинском районах. На Оболони загорелись торговые павильоны на территории рынка. Один человек пострадал.
В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео со скоплением людей с сумками у входа в станцию метро. Авторы сообщений утверждали, что киевлян якобы не пустили в подземку во время воздушной тревоги.
В «Киевском метрополитене» опровергли ограничение доступа. Там заявили, что после оглашения тревоги все станции были открыты и работали как укрытие.
В метрополитене объяснили, что работники могли просить людей покинуть служебные помещения и технологические проходы и перейти на платформы. Эти зоны не предназначены для обитания населения и остаются закрытыми из соображений безопасности.
В КГГА посоветовали людям, которые планируют заранее воспользоваться метро как укрытием, приходить на станции до завершения их работы и по возможности выбирать центральные станции, где обычно больше места.