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Максим Цуцкиридзе: этот серийный убийца в столице – первый случай за 10 лет. Большинство убийств бытовые, более 99% раскрываются сразу
Об этом Первый заместитель Председателя — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщил, комментируя приговор к пожизненному заключению гражданина Узбекистана, убившего 11 человек в Украине. Среди жертв серийного убийцы – мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года. Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность, душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых.
Как сообщил Максим Цуцкидзе, в Киеве подобный случай серийных убийств — первый за десять лет и это — большая редкость. побил рекорд за все годы Независимости: в 99,1% случаев полицейские идентифицировали, разыскали и привлекли преступников к ответственности», - отметил он.
По его словам, аналогичная ситуация — с нанесением тяжких телесных повреждений, причиняющих смерть потерпевшего: в 2024 году следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленникам в 99,6% из зарегистрированных случаев. Почти стопроцентное раскрытие этих видов преступлений стало возможным, в том числе, и благодаря новейшим технологиям, позволяющим устанавливать злоумышленников в считанные часы.
Так, киевского серийника обнаружили и задержали после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Оперативники уголовного розыска полиции Киева отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, но и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.
Все эти факты тщательно исследованы, задокументированы и подтверждены следователями полиции в ходе многочисленных допросов, следственных экспериментов, осмотров мест событий и экспертиз, в том числе — психиатрической.
«Жестокий убийца получил справедливый приговор, общество может вздохнуть с облегчением – несмотря на ужасы войны, серийный убийца, которых страна не видела годами – разоблачен полицейскими и получил приговор в виде пожизненного заключения. Он больше никогда не выйдет на свободу, никогда не отнимет чью-то жизнь и это — заслуга профильных следственных и оперативных подразделений, которые круглосуточно работают по безопасности наших граждан». — подчеркнул Максим Цуцкиридзе.