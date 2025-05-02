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Как сообщил Максим Цуцкидзе, в Киеве подобный случай серийных убийств — первый за десять лет и это — большая редкость. побил рекорд за все годы Независимости: в 99,1% случаев полицейские идентифицировали, разыскали и привлекли преступников к ответственности», - отметил он.

По его словам, аналогичная ситуация — с нанесением тяжких телесных повреждений, причиняющих смерть потерпевшего: в 2024 году следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленникам в 99,6% из зарегистрированных случаев. Почти стопроцентное раскрытие этих видов преступлений стало возможным, в том числе, и благодаря новейшим технологиям, позволяющим устанавливать злоумышленников в считанные часы.

Так, киевского серийника обнаружили и задержали после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Оперативники уголовного розыска полиции Киева отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, но и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.

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Все эти факты тщательно исследованы, задокументированы и подтверждены следователями полиции в ходе многочисленных допросов, следственных экспериментов, осмотров мест событий и экспертиз, в том числе — психиатрической.

«Жестокий убийца получил справедливый приговор, общество может вздохнуть с облегчением – несмотря на ужасы войны, серийный убийца, которых страна не видела годами – разоблачен полицейскими и получил приговор в виде пожизненного заключения. Он больше никогда не выйдет на свободу, никогда не отнимет чью-то жизнь и это — заслуга профильных следственных и оперативных подразделений, которые круглосуточно работают по безопасности наших граждан». — подчеркнул Максим Цуцкиридзе.