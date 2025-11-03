"Маньяк" на Оболони?: полиция проверяет сообщения о нападениях на женщин

Полиция / © Pixabay

В социальных сетях распространяется сообщение о якобы "маньяке", который в темное время суток нападает на жительниц Киева и бьет их молотком по голове. В сообщении говорится об 11 пострадавших.

Полиция Киева проверяет информацию о возможных нападениях на женщин в Оболонском районе.

Однако в полиции отмечают, что никаких официальных заявлений или обращений в ведомство по этим случаям не поступало. По факту сообщения продолжается проверка, а правоохранители уже связались с автором публикации и ожидают дополнительной информации.

Граждан призывают доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. В случае наличия сведений о событиях следует звонить на спецлинию 102.

В свою очередь спикер полиции Киева Анна Страшок в комментарии для ТСН.ua ответила, что сообщения киевлян в соцсетях о маньяке проверялись, полиция с помощью оперативников проверяла также информацию о нападениях на непосредственно тех локациях, о которых пишут пользователи, но по состоянию на данный момент это не нашло никакого подтверждения.