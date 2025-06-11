Машина стала вертикально: жуткая автотроща произошла в Киеве (видео)

ДТП в Киеве

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Жуткая автотроща произошла в Киеве. Неподалеку от станции метро «Лыбидская» автомобиль залетел прямо в подземный переход и остановился в вертикальном положении.

Видео с места ДТП рассказывают в местных пабликах.

На кадрах видно, как свидетели ДТП пытаются помогать водителю выбраться из салона машины и выясняют, есть ли там еще пассажиры.

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Дата публикации 19:35, 11.06.25 Количество просмотров 20 Ужасная автотроща в Киеве

«Пассажиры есть у тебя?» — спрашивают прохожие, пока водитель выбирается из автомобиля.

По состоянию на вечер 11 июня полиция Киева о ситуации на «Лыбидской» не сообщала.

Напомним, сегодня, 11 июня, также произошло столкновение четырех автомобилей в Голосеевском районе Киева. В ДТП пострадали три человека.

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