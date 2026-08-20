Машины горели одна за другой: атака РФ по Киеву уничтожила парковку возле больницы

Последствия обстрела Киева (иллюстративное фото)

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В Соломенском районе Киева в результате российской атаки серьезно повреждены и уничтожены десятки автомобилей, припаркованных на территории возле детской больницы.

Подробнее рассказала корреспондентка "КИЕВ24".

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На месте удара раньше стоял одноэтажный дом с подвалом, который, в частности, использовали в качестве укрытия охранники. В момент атаки людей там не было.

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После попадания сооружение было полностью разрушено. Взрывная волна повредила стоявшие рядом автомобили: часть машин полностью выгорела, другие сильно деформированы и фактически превратились в металлолом.

Среди поврежденных – автомобиль одного из сотрудников «Киев 24», режиссера монтажа, который, по его словам, парковал машину на этом месте около восьми лет.

«Это обычная парковка на территории детской больницы. Здесь ничего, никаких объектов, ничего не происходило. Стояли машины. Вот мой автомобиль, видите, что от него осталось», — рассказал он.

По его словам, после удара он прибыл на место примерно через 20 минут. Его автомобиль и машина соседа загорелись, поскольку оба накануне заправили полные баки.

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«Ничего не выжило — металлолом. Горела моя машина и машина моего соседа. Все остальные уже были сплющены», - сказал он.

На парковке остались десятки деформированых машин. Некоторые автомобили настолько деформированы, что владельцам сложно их узнать.

Обстрел Киева: последние новости

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего повреждения получили жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, склады в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах.

В целом, силы ПВО — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы — смогли сбить или подавить 186 воздушных целей врага в северных, южных, восточных и центральных областях.

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После массированной российской атаки по Украине Владимир Зеленский сообщил о 13 погибших и около 40 раненых. Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать баллистическое вооружение, поэтому Украине необходимо срочно усиливать ПВО и противоракетную оборону. По словам Зеленского, пока у Украины не будет достаточно средств для перехвата баллистики, Кремль не будет серьезно думать о мире.

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