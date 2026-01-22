Почти месяц без тепла и света: как живут люди в доме в Печерском районе Киева

Батареи, отопление / © unsplash.com

В Печерском районе столицы, в доме по улице Дорошенко, 61А люди почти месяц живут без отопления. Из-за прорывов труб вода затапливала квартиры, а в подъезде образовался лед.

Об этом эксклюзивно рассказали журналисты «КИЕВ24».

Как живут жители

Жители дома по улице Дорошенко, 61А в Печерском районе Киева оказались в сложнейших условиях. По их словам, отопления в домах нет уже почти месяц, а за этот час аварии на трубах произошли по меньшей мере дважды.

В результате прорывов систему отопления прорвало непосредственно в подъезде — горячая вода затапливала лестничные клетки и квартиры. Из-за низкой температуры вода замерзла: из батарей свисают сосульки, а по лестнице невозможно безопасно передвигаться через лед.

«Жить в таких условиях очень тяжело. Влажность, холод и постоянный страх новой аварии», — жалуются жители дома.

Кроме проблем с теплом, люди сообщают и о перебоях с электроснабжением. Свет, по их словам, может отсутствовать по несколько суток подряд. Даже когда электроэнергия появляется, то всего на несколько часов, после чего снова исчезает.

Жители отмечают, что неоднократно обращались в соответствующие службы, однако ситуация остается нерешенной, а с каждым днем проживания в доме становится все более опасным.

Проблемы с отоплением в столице этой зимой возникают не в первый раз. Фиксировали аварии на теплосетях в разных районах Киева, из-за которых целые дома оставались без тепла на длительный час. Также киевляне жаловались на затопление подъездов и квартир из-за изношенных труб и задержек с аварийными ремонтами.

По состоянию на утро 21 января без централизованного тепла в столице остаются около 3 000 многоквартирных домов, хотя за ночные сутки тепло вернули к 270 адресам — это уже второе восстановление после серьезных повреждений сетей. Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, но из-за масштабных повреждений восстановление продолжается, а экстренные графики отключений электроэнергии остаются в силе для значительной части районов.

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк объяснил, что ключевая причина перебоев — резкий рост нагрузки на подстанции, когда в домах нет тепла.

Да, когда электроснабжение восстанавливают, но отопление отсутствует, жильцы массово включают электрообогреватели и другие приборы для обогрева жилья. Это создает чрезмерную нагрузку на электросети.

«Соответственно, идет нагрузка на ту или иную подстанцию. Подстанции либо горят, либо срабатывает автоматика, и они выключаются. Поэтому мы видим перебои по Киеву — когда свет появляется в одном доме, а в соседнем его нет», — пояснил Нагорняк.

Именно поэтому отключения могут казаться хаотичными и не соответствовать привычным графикам.