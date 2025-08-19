Миллионные растраты на киевской воде: под подозрением руководитель КП КГГА

Руководителю КП "Плесо" сообщено о подозрении / © Офис Генерального прокурора

Реклама

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора директору коммунального предприятия "Плесо" уведомлено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 К. 366).

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Коммунальное предприятие "Плесо". / © Офис Генерального прокурора

Следствие установило, что в 2021 году Киевский городской совет утвердил перечень природоохранных мероприятий, финансируемых из городского фонда охраны окружающей среды. КП "Плесо" получило средства на создание водоохранных зон, которые должны были предотвратить загрязнение и истощение водных ресурсов столицы.

Реклама

Однако руководитель предприятия вступил в сговор с директором частного предприятия, который имел тесные связи с должностными лицами КГГА, и организовал схему незаконного вывода средств. Был объявлен повторный тендер на разработку проектов землеустройства для установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос вопреки Закону Украины "О публичных закупках". Победителем тендера стало заранее избранное предприятие.

17 декабря 2021 с подрядчиком заключили договор на работы на пяти пляжах, в том числе на островах Труханов и Венецианский. Уже через несколько дней были подписаны дополнительные соглашения и акт выполненных работ, а 30 декабря средства перечислены подрядчику при том, что фактические работы не выполнялись. На двух объектах работы вообще не были необходимы, а из бюджета безосновательно уплачено 1,7 млн грн.

Руководитель КП "Плесо" уведомлен о подозрении. / © Офис Генерального прокурора

Прокуроры добились в судебном порядке отмены неправомерно установленных водоохранных зон и стометровых прибрежных полос, что делает невозможным их застройку или незаконное использование. Соответствующие записи изъяты из Государственного земельного кадастра.

Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении подрядчику. Досудебное расследование проводит ГСУ Нацполиции по оперативному сопровождению СБУ.

Реклама

Напомним, Генеральный прокурор Украины сообщил о разоблачении на Волыни ряда уголовных схем, организованных неблагополучными чиновниками и подрядчиками. Следствие охватывает эпизоды присвоения и растраты денежных средств, злоупотребление служебным положением и незаконную раздачу земель.