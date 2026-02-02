Миллионный ущерб на "защите" тротуаров: в Киеве будут судить начальника ШЭУ за столбики

Приобрели антипарковые столбики ненадлежащего качества почти на 1,4 млн гривен

В Киеве перед судом предстанет начальник КП "ШЭУ по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Подольского района" из-за закупки антипарковых столбиков ненадлежащего качества почти на 1,4 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, чиновник допустил служебную халатность при закупке столбиков, которые должны обеспечивать безопасность пешеходов и исключать возможность парковки на тротуарах. Были приобретены изделия меньшей высоты и худшего качества, чем предусматривали условия договора.

Кроме того, установлено, что закупленные столбики не отвечали требованиям ДСТУ, что сделало их непригодными для выполнения функций по назначению.

В результате этого бюджета столицы нанесен ущерб на сумму почти 1,4 млн гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Также прокуроры подали в суд гражданский иск, в котором требуют взыскать с обвиняемого сумму нанесенного ущерба.

