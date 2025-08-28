Мошенник в TikTok выдавал себя за известного командира ВСУ и выманивал деньги

Мошенник в TikTok выдавал себя за известного командира / © Национальная полиция Украины

В Киеве полиция разоблачила 20-летнего мужчину, создавшего фейковую страницу в TikTok от имени командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ.

Подробности сообщили в Национальной полиции Киева.

Используя реальные видео с офицером, он выдавал себя за военного и призвал граждан перечислять деньги на “нужды армии”.

Вместо помощи ВСУ мошенник тратил средства на собственные нужды. Известно, по меньшей мере, о двух пострадавших: один перевел 5 тысяч гривен, другой — 23,5 тысячи.

Злоумышленника установили следователи Главного следственного управления Нацполиции при поддержке столичных киберполицейских. Во время обысков у него изъяли компьютер и телефон с поличным.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее киевские правоохранители разоблачили мошенника, под видом военного обокравшего женщину.