- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 1 мин
Мошенник в TikTok выдавал себя за известного командира ВСУ и выманивал деньги
Киевские правоохранители разоблачили 20-летнего мошенника, который создал фейковую страницу от имени известного военного ВСУ и призвал пользователей перечислять ему средства.
В Киеве полиция разоблачила 20-летнего мужчину, создавшего фейковую страницу в TikTok от имени командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ.
Подробности сообщили в Национальной полиции Киева.
Используя реальные видео с офицером, он выдавал себя за военного и призвал граждан перечислять деньги на “нужды армии”.
Вместо помощи ВСУ мошенник тратил средства на собственные нужды. Известно, по меньшей мере, о двух пострадавших: один перевел 5 тысяч гривен, другой — 23,5 тысячи.
Злоумышленника установили следователи Главного следственного управления Нацполиции при поддержке столичных киберполицейских. Во время обысков у него изъяли компьютер и телефон с поличным.
Фигуранту объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее киевские правоохранители разоблачили мошенника, под видом военного обокравшего женщину.