Мост в Киеве / © Associated Press

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В Киеве частично возобновили движение по Южному и Северному мостам. В то же время, на некоторых переправах продолжают действовать ограничения, а на мосту Патона введено реверсивное движение по графику.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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© КМДА

Как работают мосты Киева 18 ноября

Южный мост. С регулируемым интервалом разрешен проезд автомобилей массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. В то же время движение с правого берега на левый остается закрытым.

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Северный мост. Проезд разрешен только общественному и специальному транспорту крайней правой полосой в обоих направлениях. Для легковых автомобилей и транзитных грузовиков движение запрещено.

Подольский мостовой переход. Приблизительно через 15 минут после начала воздушной тревоги временно ограничивают движение с левого берега на правый.

Дарницкий мост и мост Метро работают без ограничений.

Мост Патона. Здесь действует реверсивная схема движения в зависимости от времени суток:

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с 06:00 до 16:00 - с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

В КГГА призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок по столице.

Могут ли паромные и понтонные переправы заменить мосты Киева

Ранее советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш») предупредил, что паромные и понтонные переправы не смогут полноценно заменить мосты Киева. Они могут использоваться только в аварийных ситуациях для перевозки важных грузов, поскольку имеют ограниченную пропускную способность и уязвимы для ударов дронов и ракет.

По его мнению, более перспективной альтернативой стал бы тоннель под Днепром, строительство которого при международной поддержке могло бы продолжаться несколько лет.

В то же время в Украине готовят 21 альтернативную мостовую переправу. Работы в Киеве уже начались, а запуск первых объектов предварительно ожидается в начале 2027 года.

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Также в столице рассматривают строительство тоннеля под Днепром. Самый простой вариант без линии метро оценивается в 400–500 млн долларов.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов также предостерег, что понтонные переправы не способны заменить капитальные мосты, а во время воздушных атак могут представлять дополнительную опасность для водителей.

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