Может ли обрушиться мост Патона: эксперты объяснили, что на самом деле происходит с переправой

Мост Патона

Реклама

Мост Патона в Киеве, считающийся одним из символов столицы, находится в сложном техническом состоянии. По оценкам специалистов, коррозия уже существенно повредила металлические конструкции, а некоторые элементы постройки имеют сквозные дефекты.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

Ученые напоминают, что мост официально имеет аварийный статус еще с 2017 года. С тех пор его состояние не раз проверяли специалисты, а результаты обследований свидетельствуют о постепенной деградации конструкций.

Реклама

Что происходит с конструкциями

Конструкции города Потона

В ходе исследований моста применяли современные методы неразрушающего контроля ультразвуковую дефектоскопию и толщинометрию. Они показали, что в отдельных местах толщина металла из-за коррозии уменьшилась почти вдвое – с 14 до 7 мм.

На 2025 год в главных балках моста уже появились сквозные повреждения, а поперечные балки частично потеряли свою прочность. Также серьезно пострадала железобетонная плита проезжей части – ржавчина повреждает арматуру, что приводит к разрушению конструкции.

По оценке экспертов, многие ключевые элементы мостового прогона находятся в нетрудоспособном состоянии. Фактически конструкция держится благодаря значительному прочностному запасу, который инженеры заложили еще во время строительства.

Есть ли риск обвала

Несмотря на критическое состояние отдельных элементов, ученые не прогнозируют внезапный обвал всего сооружения. В то же время, они предупреждают о возможности аварийных ситуаций.

Реклама

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют ограничивать нагрузку на мост и выполнить хотя бы первоочередные ремонтные работы. Среди необходимых мероприятий ремонт опор, замена деформационных швов, восстановление поперечных балок и других конструктивных элементов.

Однако специалисты отмечают: точечные ремонты могут лишь временно стабилизировать ситуацию, тогда как город нуждается в полноценной реконструкции.

Сколько будет стоить восстановление

По предварительным оценкам инженеров, реконструкция моста может стоить от 300 до 500 млн. евро. Речь идет о комплексном обновлении конструкций с сохранением исторического облика сооружения, имеющего статус памятника архитектуры.

Из-за этого статуса любые изменения в конструкции должны соглашаться с Министерством культуры, что также усложняет процесс модернизации.

Реклама

Среди обсуждаемых экспертами вариантов — превращение моста в пешеходно-трамвайный или строительство нового автомобильного перехода рядом. Впрочем, пока такие идеи не получили практическую реализацию.

Почему мост важен для Киева

Мост имени Патона – это 1,5-километровая переправа через Днепр, открытая в 1953 году. Он стал первым в мире цельносварным мостом и назван в честь академика Евгения Патона.

В настоящее время постройка остается важной транспортной артерией между правым и левым берегами столицы. Именно поэтому даже частичное закрытие моста может оказать существенное влияние на транспортную ситуацию в Киеве.

Эксперты предупреждают, что во время масштабной реконструкции движение на мосту придется ограничивать или временно перекрывать, что приведет к значительному увеличению пробок.

Реклама

Что известно об ограничении движения на мосту

В настоящее время мост Патона остается открытым для транспорта, однако на нем действуют жесткие ограничения, которые были введены еще в 2020 году после технических проверок.

В частности, запрещено движение транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн. Для одиночных автомобилей установлен максимальный вес до 17 тонн, а для движущегося в колонне транспорта — до 10 тонн.

Движение организовано по схеме 2+3 полосы: две в направлении левого берега и три в сторону правого. Крайние полосы перекрыты водоналивными барьерами, чтобы снизить нагрузку на конструкции.

Что говорят в КГГА

В Киевской городской государственной администрации сообщали, что проведенное в прошлом году техническое обследование показало: мост пока можно эксплуатировать при постоянном контроле и выполнении первоочередных работ по содержанию.

Реклама

В последние годы на объекте проводили ряд поддерживающих ремонтов. В частности, дорожники очищали металлические балки от коррозии, ремонтировали деформационные швы, укрепляли перила и гранитные парапеты, демонтировали аварийные элементы декора, а также выполняли ямочный ремонт покрытия.

В КГГА подчеркивают, что коммунальное предприятие «Киевавтодоргород» осуществляет постоянный мониторинг технического состояния сооружения, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.