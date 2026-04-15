1334
1 мин

Мужчина насмерть разбился в ТРЦ в центре Киева: первые подробности

В киевском ТРЦ «Гулливер» мужчина упал с пятого этажа и погиб, обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В центре Киева в торгово-развлекательном центре «Гулливер» погиб мужчина после падения с высоты.

Об этом сообщает столичная полиция.

По предварительной информации, посетитель упал с пятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пока обстоятельства происшествия остаются неизвестными.

Как сообщили правоохранители, на месте работает следственно-оперативная группа. Тело мужчины было обнаружено в помещении ТРЦ в Печерском районе столицы.

Личность погибшего устанавливают, также идет проверка всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что ранее в Киеве девушка выпала из окна. Трагедия произошла 9 марта в Троещине.

