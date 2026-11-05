На фронт должны пойти бракованные рубашки на 8,8 млн грн: в Киеве "спалили" масштабную схему

СБУ разоблачила схему с бракованными боевыми рубашками для Нацгвардии / © СБУ

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В Киеве задержали двух предпринимателей, которые, по данным следствия, поставили Национальной гвардии Украины некачественные боевые рубашки более чем на 8,6 млн грн. Чтобы военные приняли бракованный товар, дельцы попытались подкупить офицера, однако тот сообщил об махинации руководству.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, разоблачившая схему при содействии командования Нацгвардии.

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По данным следствия, в августе 2026 года предприниматели заключили договор на поставку 10 тысяч боевых рубашек для подразделений НГУ.

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Однако вместо одежды, которая отвечала бы установленным военным стандартам, заказчику отгрузили некачественную продукцию. Как утверждают в СБУ, рубашки были непригодны для выполнения служебных задач на передовой. К тому же партия оказалась неполной.

СБУ разоблачила схему с бракованными боевыми рубашками для Нацгвардии. / © СБУ

Как пытались скрыть поставки бракованной одежды

По версии следствия, организаторы сделки решили договориться с должностным лицом Центральной базы обеспечения Нацгвардии. Они предложили ему взятку, чтобы тот не обращал внимания на несоответствие товара установленным требованиям.

Однако военнослужащий сразу сообщил о предложении своему руководству.

© СБУ

Это позволило стражам порядка задокументировать действия предпринимателей. Оба задержаны при попытке передать взятку офицеру.

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По информации СБУ, к организации схемы причастны бывшая учредительница киевского предприятия по производству военного снаряжения и представитель этой компании.

Во время обысков в их домах, на работе и в автомобилях правоохранители обнаружили более 3,5 млн грн наличными, мобильные телефоны и документы, которые могут являться доказательствами по делу.

Что чревато задержанным

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

ч. 3 ст. 369 - предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Расследование проводили сотрудники военной контрразведки и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, ранее НАБУ сообщило о подозрении экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые, по версии следствия, занизили стоимость элитной квартиры жены высокопоставленного чиновника СБУ на 9,3 млн грн.

По данным детективов, в декабре 2023 года женщина приобрела жилье за 21,6 млн. грн., хотя в договоре указали лишь 12,8 млн. грн. Впоследствии эксперты оценили квартиру еще дешевле - в 12,3 млн грн, якобы намеренно использовав для сравнения более дешевые объекты недвижимости.

Кроме того, следствие установило, что эксперты продолжили исследование даже после отзыва экспертизы НАБУ, а готовое заключение датировали задним числом. Этот документ адвокаты должностного лица использовали при защите его интересов.

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