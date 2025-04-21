На главной улице Киева появится новый наземный переход

Крешетик / © УНИАН

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На главной улице Киева, Крещатике, начался текущий ремонт улично-дорожной сети.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В настоящее время обновляют дорожное покрытие и готовят территорию для обустройства безбарьерного перекрестка.

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В частности, производится ямочный ремонт проезжей части. В дальнейшем планируется обновление дорожной разметки и начало работ по созданию безбарьерного регулируемого перекрестка. В рамках этих мероприятий также будут улучшены условия для пешеходов: снижен бордюрный камень, установка тактильной навигации для людей с нарушениями зрения, а также обновление светофоров с добавлением пешеходной фазы для безопасности прохожих.

Эти работы призваны сделать передвижение по Крещатику более удобным и безопасным для всех киевлян и гостей города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.