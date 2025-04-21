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На главной улице Киева появится новый наземный переход
Киевский Крещатик получает новое дорожное покрытие, а также станет более доступным для людей с инвалидностью благодаря созданию безбарьерного перекрестка.
На главной улице Киева, Крещатике, начался текущий ремонт улично-дорожной сети.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
В настоящее время обновляют дорожное покрытие и готовят территорию для обустройства безбарьерного перекрестка.
В частности, производится ямочный ремонт проезжей части. В дальнейшем планируется обновление дорожной разметки и начало работ по созданию безбарьерного регулируемого перекрестка. В рамках этих мероприятий также будут улучшены условия для пешеходов: снижен бордюрный камень, установка тактильной навигации для людей с нарушениями зрения, а также обновление светофоров с добавлением пешеходной фазы для безопасности прохожих.
Эти работы призваны сделать передвижение по Крещатику более удобным и безопасным для всех киевлян и гостей города.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.