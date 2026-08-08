В Киеве гремят новые взрывы, на город летят реактивные дроны: что известно (обновлено)

В сторону Киева направляются реактивные дроны / © ТСН

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Вечером субботы, 8 августа, вКиеве объявили воздушную тревогу из-за прямой угрозы атаки вражеских беспилотников. Местные власти призвали всех жителей срочно проследовать к ближайшим укрытиям гражданской защиты ради собственной безопасности.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал КГГА.

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Приближение реактивных дронов

По информации Воздушных сил ВСУ, военные зафиксировали движение реактивного БПЛА в районе Борисполя. Этот опасный воздушный объект быстро изменил курс и направился прямо в сторону Киева.

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Использование реактивных дронов представляет повышенную опасность из-за их высокой скорости и маневренности по сравнению с обычными ударными аппаратами. Силы противовоздушной обороны уже работают над обнаружением и уничтожением этой враждебной цели на подступах к городу.

Предупреждение от власти соседних регионов

Следует отметить, что еще до оглашения тревоги в столице представители власти соседних областей начали предупреждать население о возможной опасности. В частности, руководство Житомирской ОВ обратилось к своим жителям со срочным призывом не игнорировать сигналы тревоги.

К моменту публикации мониторинговые каналы уже сообщают о взрывах в пригороде столицы.

В администрации отметили необходимость строгого соблюдения правил безопасности во время угрозы с воздуха. Жителей региона попросили находиться в надежных хранилищах до официальной отмены тревоги.

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Напомним, сегодня ночью из-за вражеской атаки по Киевщине погибли директор лицея № 124 «Спасский» Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук . Как отмечается, в селе Пуховка в Броварском районе пять вражеских БПЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья.

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