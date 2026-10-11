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ТСН в социальных сетях

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На Киевскую область идет опасная погода: синоптики предупредили о грозе

Из-за непогоды в области объявили желтый уровень опасности.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Ненастье (иллюстративное фото)

Ненастье (иллюстративное фото) / © ТСН

В Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. В ближайшее время в регионе ожидается гроза, которая будет держаться ночью и утром 12 октября.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Из-за непогоды в области объявлен I уровень опасности — желтый.

Жителям Киевщины советуют учитывать погодные условия во время поездок и пребывания на улице.

Предупреждение об опасных явлениях. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных явлениях. / © Укргидрометцентр

Какой может быть зима в Украине

Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что в этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы.

По предварительным прогнозам, зима может быть теплее обычной. В ноябре температура может превысить норму примерно на 1 градус, а в декабре, январе, феврале и марте – ориентировочно на 2 градуса.

В то же время, это не исключает резких похолоданий.

«В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания. Мы должны не забывать, что 15-20-градусные морозы зимой в нашей климатической зоне – нормальное явление», – отмечал Постригань.

На погоду влияет Эль-Ниньо

В то же время в Тихом океане усиливается Эль-Ниньо, который может оказывать существенное влияние на погоду в разных регионах мира.

Его связывают с температурными аномалиями, засухами, сильными ливнями, штормами и наводнениями. В отдельных регионах Южной Америки и юга США ожидается больше осадков, тогда как Индонезия и Австралия чаще могут сталкиваться с засухами и дефицитом воды.

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