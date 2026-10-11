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На Киевскую область идет опасная погода: синоптики предупредили о грозе
Из-за непогоды в области объявили желтый уровень опасности.
В Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. В ближайшее время в регионе ожидается гроза, которая будет держаться ночью и утром 12 октября.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Из-за непогоды в области объявлен I уровень опасности — желтый.
Жителям Киевщины советуют учитывать погодные условия во время поездок и пребывания на улице.
Какой может быть зима в Украине
Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказывал, что в этом году метеорологическая осень в Украине наступила на девять дней позже климатической нормы.
По предварительным прогнозам, зима может быть теплее обычной. В ноябре температура может превысить норму примерно на 1 градус, а в декабре, январе, феврале и марте – ориентировочно на 2 градуса.
В то же время, это не исключает резких похолоданий.
«В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания. Мы должны не забывать, что 15-20-градусные морозы зимой в нашей климатической зоне – нормальное явление», – отмечал Постригань.
На погоду влияет Эль-Ниньо
В то же время в Тихом океане усиливается Эль-Ниньо, который может оказывать существенное влияние на погоду в разных регионах мира.
Его связывают с температурными аномалиями, засухами, сильными ливнями, штормами и наводнениями. В отдельных регионах Южной Америки и юга США ожидается больше осадков, тогда как Индонезия и Австралия чаще могут сталкиваться с засухами и дефицитом воды.